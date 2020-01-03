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Мужчина спрыгнул с моста возле Кремля
Пока точная причина происшествия неизвестна, сообщает
DEITA.RU.
В Москвве прямо возле Кремля и Кремлевской набережной произошло ЧП. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
По данным издания, 25-летний мужчина упал в Москва-реку в центре столицы. На место тут же прибыли спасатели: они добрались до пострадавшего на катере и вытащили на берег в районе парка Горького. Сейчас пострадавший в реанимации.
Точных причин происшествия общественности пока не озвучили. Однако, по предварительной информации, мужчина был пьян – он неудачно облокотился на парапет и упал в реку.
Елена Миронова
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