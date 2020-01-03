Мужчина спрыгнул с моста возле Кремля

Пока точная причина происшествия неизвестна, сообщает DEITA.RU.



В Москвве прямо возле Кремля и Кремлевской набережной произошло ЧП. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным издания, 25-летний мужчина упал в Москва-реку в центре столицы. На место тут же прибыли спасатели: они добрались до пострадавшего на катере и вытащили на берег в районе парка Горького. Сейчас пострадавший в реанимации.

Точных причин происшествия общественности пока не озвучили. Однако, по предварительной информации, мужчина был пьян – он неудачно облокотился на парапет и упал в реку.

Елена Миронова