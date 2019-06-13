Пассажир самолета, выполнявший рейс Владивосток — Новосибирск, устроил дебош на борту самолета. На данный момент он задержан транспортными полицейскими и препровожден в дежурную часть аэропорта вылета, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальнему Востоку, не успел самолет отправиться на взлет, как житель Приморья начал вести себя агрессивно. Он матерился и угрожал физической расправой не только экипажу воздушного судна, но и пассажирам.

В связи с этим командир лайнера принял решение вернуться и передать нарушителя стражам порядка. В дежурной части на 32-летнего гражданина был составлен административный протокол, после чего его отпустили, избрав меру пресечения – обязательство к явке.

Екатерина Брязгунова