Кресло оказалось смертельной ловушкой, сообщает DEITA.RU.

Телеканал Sky News опросил вдову погибшего зрителя кинотеатра из британского города Бирмингем. Как оказалось, трагедия, произошедшая ещё в марте прошлого года, когда 24-летний Атик Рафик потерял свой мобильный телефон и ключи после просмотра фильма.

Чтобы достать потерявшуюся вещь, он встал на колени, и подставка для ног начала на него пускаться. Жена попыталась помочь, но ей самой зажало пальцы.

Женщина позвала на помощь, но освободить Рафика удалось только через 15 минут, сняв болт с сидения. К этому моменту у мужчины случилось остановка сердца. По словам врачей, это вызвало опухоль в мозгу, что и стало причиной смерти.

До сих пор медики сомневаются в том, что могло повлечь остановку сердца, полагая, что подставка для ног могла слишком сильно передавить шею погибшего.