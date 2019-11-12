telegr wh call

Новости

Пьяного дебошира выкинули в Уссурийске

12 Ноябрь 2019, 16:40

Мужчина в черном плаще убил двух собак на глазах у хозяйки

12 Ноябрь 2019, 16:20

Власти не отменят муниципальный фильтр

12 Ноябрь 2019, 16:00

Конституционный суд разрешил изымать имущество у любого

12 Ноябрь 2019, 15:40

Умных женщин до 34 лет больше, чем мужчин

12 Ноябрь 2019, 15:20

Борис Кубай: Приморье ждет транспортный коллапс

12 Ноябрь 2019, 15:00

Медведь в большом городе: хищник снова вышел к домам

12 Ноябрь 2019, 14:40

Депутаты скорректировали бюджет ТФОМС

12 Ноябрь 2019, 14:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Мужчина в черном плаще убил двух собак на глазах у хозяйки

Собака

В Дальнегорске Приморского края неизвестный в упор расстрелял двух домашних собак. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как сообщили очевидцы, с собаками гуляла местная жительница. Животные бегали в районе заброшенных развалин Дальполиметалла.

«Мужчина в черном плаще вышел внезапно из кустов и в упор расстрелял двух собак. У него в руках было оружие, замотанное в мешок, или в черный пакет – толком не разглядеть было. Плащ тоже был чем-то закрыт – чтобы кровью не испачкать», - сообщают люди, к которым позже обратилась за помощью пострадавшая хозяйка.

Отмечается, что убийство произошло буквально на глазах у владелицы собак.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Как сообщила корреспонденту DEITA.RU.  представитель краевого УМВД Ирина Сырова, сейчас полиция Приморского края проверяет информацию, размещенную в социальных сетях. Отмечается, что факт происшествия пока не был зарегистрирован правоохранительных органах Дальнегорска. УМВД России по Приморскому краю уже поставили соответствующую задачу местному инспектору.

Александра Маслова

Читайте также:

Живодерный контент обсуждают единороссы

Живодер отстреливал животных из окна

На выходных жители Приморья выйдут на борьбу с живодерами

Популярное

Путин и Медведев выступили за новый налог

Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме

МЧС предупредило об опасности в регионе

Халява кончилась: озвучены новые условия льготных перелетов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...