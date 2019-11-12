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Мужчина в черном плаще убил двух собак на глазах у хозяйки
В Дальнегорске Приморского края неизвестный в упор расстрелял двух домашних собак. Об этом сообщает DEITA.RU.
Как сообщили очевидцы, с собаками гуляла местная жительница. Животные бегали в районе заброшенных развалин Дальполиметалла.
«Мужчина в черном плаще вышел внезапно из кустов и в упор расстрелял двух собак. У него в руках было оружие, замотанное в мешок, или в черный пакет – толком не разглядеть было. Плащ тоже был чем-то закрыт – чтобы кровью не испачкать», - сообщают люди, к которым позже обратилась за помощью пострадавшая хозяйка.
Отмечается, что убийство произошло буквально на глазах у владелицы собак.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Как сообщила корреспонденту DEITA.RU. представитель краевого УМВД Ирина Сырова, сейчас полиция Приморского края проверяет информацию, размещенную в социальных сетях. Отмечается, что факт происшествия пока не был зарегистрирован правоохранительных органах Дальнегорска. УМВД России по Приморскому краю уже поставили соответствующую задачу местному инспектору.
Александра Маслова