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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мужчина в Петербурге столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь ее спасти

лед

Ночью из Фонтанки достали женщину, которую сбросил в воду ухажер, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», между женщиной и мужчиной ночью произошла ссора рядом с рекой Фонтанкой. В порыве мужчина столкнул свою оппонентшу в воду, но сразу же попытался спасти ее, однако утонул.

Женщине повезло, потому что рядом оказались неравнодушные прохожие, которые и вытащили ее из ледяной воды до приезда спасателей.

Еще одного молодого мужчину, который упал в воду с моста, сотрудники патрульно-постовой службы Петербурга спасли в воскресенье утром. Медики оказали первую помощь 23-летнему пострадавшему и вытаскивавшему его из реки сотруднику полиции. После этого пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

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