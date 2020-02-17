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Мужчина в Петербурге столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь ее спасти
Ночью из Фонтанки достали женщину, которую сбросил в воду ухажер, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», между женщиной и мужчиной ночью произошла ссора рядом с рекой Фонтанкой. В порыве мужчина столкнул свою оппонентшу в воду, но сразу же попытался спасти ее, однако утонул.
Женщине повезло, потому что рядом оказались неравнодушные прохожие, которые и вытащили ее из ледяной воды до приезда спасателей.
Еще одного молодого мужчину, который упал в воду с моста, сотрудники патрульно-постовой службы Петербурга спасли в воскресенье утром. Медики оказали первую помощь 23-летнему пострадавшему и вытаскивавшему его из реки сотруднику полиции. После этого пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.