Новости
Российским часовым выдадут пейджеры
28 Январь 2020, 13:20
Миллион преступлений остался нераскрытым в 2019 году
28 Январь 2020, 13:00
Россияне распродают санки и коньки из-за аномальной зимы
28 Январь 2020, 12:40
Приморский курорт почистили от мусора
28 Январь 2020, 12:20
«Порт «Вера» помог в организации фестиваля «Народная рыбалка»
28 Январь 2020, 12:15
Мужчина в трусах отважно выбрался из горящей квартиры: видео
28 Январь 2020, 12:00
Тест-системы на выявление коронавируса получило Приморье
28 Январь 2020, 11:46
Разрушенный апокалипсисом Владивосток появился в компьютерной игре
28 Январь 2020, 11:40
Мужчина в трусах отважно выбрался из горящей квартиры: видео
В жилом доме в Арсеньеве загорелась квартира, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали корреспонденту DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар произошел по улице Жуковского, 5 в пятиэтажном доме на третьем этаже. Горела комната площадью 18 кв. метров. По видеоматериалам очевидцев, «погорелец» - мужчина в одном нижнем белье, спасся из окна на козырьки магазинов, расположенных на уровне второго этажа и стучал в окна соседей, чтобы его впустили.
Сигнал о бедствии поступил на пункт пожарной охраны в 8:20 утра. Бригада спасателей из 10 человек прибыла на место происшествия через три минуты, в 8:28 пожар был локализован, в 8:48 - полностью устранен.
По предварительным данным, причины возгорания не известны, пострадавших нет.
Ирина Елкина