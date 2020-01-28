Мужчина в трусах отважно выбрался из горящей квартиры: видео

В жилом доме в Арсеньеве загорелась квартира, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали корреспонденту DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар произошел по улице Жуковского, 5 в пятиэтажном доме на третьем этаже. Горела комната площадью 18 кв. метров. По видеоматериалам очевидцев, «погорелец» - мужчина в одном нижнем белье, спасся из окна на козырьки магазинов, расположенных на уровне второго этажа и стучал в окна соседей, чтобы его впустили.

Сигнал о бедствии поступил на пункт пожарной охраны в 8:20 утра. Бригада спасателей из 10 человек прибыла на место происшествия через три минуты, в 8:28 пожар был локализован, в 8:48 - полностью устранен.

По предварительным данным, причины возгорания не известны, пострадавших нет.

Ирина Елкина