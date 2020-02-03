Новости
ГИБДД заявила о массовых нарушениях в Приморье
3 Февраль 2020, 15:00
Мужчина яростно отпинал припаркованное на тротуаре авто – видео
3 Февраль 2020, 14:40
Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
3 Февраль 2020, 14:13
Активисты Находки учатся спасать жизни
3 Февраль 2020, 14:09
Мороженое с бактериями выпускали в Приморье
3 Февраль 2020, 14:00
Выдержка из школьного учебника разозлила россиян
3 Февраль 2020, 13:40
Роспотребнадзор усмотрел «общие корни» у жалоб на угольную пыль в Приморье
3 Февраль 2020, 13:20
«Угроза паралитического газа»: Школы Хабаровска и ЕАО эвакуируют
3 Февраль 2020, 12:55
Мужчина яростно отпинал припаркованное на тротуаре авто – видео
Комментаторы осудили и водителя, и агрессивного мужчину
Жителю Владивостока не понравилось, как некий автомобилист припарковал свое авто. Мужчина выразил свое отношение к нарушителю громкой бранью, а затем несколько раз сильно пнул машину, сообщает DEITA.RU.
В социальной сети dpskontrol125rus разместили короткое видео «разборок» разъяренного мужчины и автомобиля.
«Что мы хотим от власти, если к друг другу - без уважения. Один - «паркуюсь где хочу и как хочу», у второго нервы ни к черту. Как же мы «любим» себе подобных», - отмечают комментаторы в социальной сети.
«Водителю на камри - штраф. А чудаку, помимо штрафа - статья УК за порчу имущества и кругленькая сумма на восстановление авто. И всеобщее признание народа, конечно».
«У одного – права отобрать, другому – ноги сломать», - резюмируют подписчики паблика.