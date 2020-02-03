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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мужчина яростно отпинал припаркованное на тротуаре авто – видео

Автомобили, центр, дорога, тупняк, стоянки.jpg

Комментаторы осудили и водителя, и агрессивного мужчину

Жителю Владивостока не понравилось, как некий автомобилист припарковал свое авто. Мужчина выразил свое отношение к нарушителю громкой бранью, а затем несколько раз сильно пнул машину, сообщает DEITA.RU.

В социальной сети dpskontrol125rus разместили короткое видео «разборок» разъяренного мужчины и автомобиля.

«Что мы хотим от власти, если к друг другу - без уважения. Один -  «паркуюсь где хочу и как хочу», у второго нервы ни к черту. Как же мы «любим» себе подобных», - отмечают комментаторы в социальной сети.

«Водителю на камри - штраф. А чудаку, помимо штрафа - статья УК за порчу имущества и кругленькая сумма на восстановление авто. И всеобщее признание народа, конечно».

«У одного – права отобрать, другому – ноги сломать», - резюмируют подписчики паблика. 

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