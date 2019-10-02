Мужчинам без образования предлагают зарплату в 250 тысяч

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Люди без образования смогут неплохо заработать в Приморье, сообщает DEITA.RU.

На популярной доске объявлений FarPost, вновь появились объявления о том, что ведутся поиски крепких работоспособных мужчин, которые готовы взяться за работу шишкаря.

Оплату шишкарю-кедролазу в этом году предлагают от 200 до 250 тысяч рублей. Отмечается, что работа вахтовым методом.

Ранее прошла информация о том, что водителю грузовика предлагается работа до 900 тысяч рублей в месяц.

Екатерина Брязгунова

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