Мужчинам без образования предлагают зарплату в 250 тысяч

Люди без образования смогут неплохо заработать в Приморье, сообщает DEITA.RU.

На популярной доске объявлений FarPost, вновь появились объявления о том, что ведутся поиски крепких работоспособных мужчин, которые готовы взяться за работу шишкаря.

Оплату шишкарю-кедролазу в этом году предлагают от 200 до 250 тысяч рублей. Отмечается, что работа вахтовым методом.

Ранее прошла информация о том, что водителю грузовика предлагается работа до 900 тысяч рублей в месяц.

Екатерина Брязгунова