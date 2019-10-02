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Вот почему отечественная медицина бесит россиян
2 Октябрь 2019, 10:30
Многочисленные аварии блокировали федеральную трассу
2 Октябрь 2019, 10:19
Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
2 Октябрь 2019, 10:15
Резидентам ТОР и СПВ отменят налоговые льготы
2 Октябрь 2019, 10:00
КНДР стреляет в сторону Приморья
2 Октябрь 2019, 09:45
Мужчинам без образования предлагают зарплату в 250 тысяч
2 Октябрь 2019, 09:30
Больше взяток стали давать в России
2 Октябрь 2019, 09:15
Холодов во Владивостоке не будет
2 Октябрь 2019, 09:00
Мужчинам без образования предлагают зарплату в 250 тысяч
2 Октябрь 2019, 09:30
Люди без образования смогут неплохо заработать в Приморье, сообщает DEITA.RU.
На популярной доске объявлений FarPost, вновь появились объявления о том, что ведутся поиски крепких работоспособных мужчин, которые готовы взяться за работу шишкаря.
Оплату шишкарю-кедролазу в этом году предлагают от 200 до 250 тысяч рублей. Отмечается, что работа вахтовым методом.
Ранее прошла информация о том, что водителю грузовика предлагается работа до 900 тысяч рублей в месяц.
Екатерина Брязгунова
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