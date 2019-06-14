Тяжелее всего пришлось предпенсионерам. Российские работодатели не охотно берут на работу мужчин за 50, сообщает DEITA.RU.

Исследователи из РАНХиГС и ВШЭ провели анализ рынка труда в России и выявили самую "незащищённую" категорию соискателей, которыми оказались взрослые мужчины предпенсионного возраста.

По наблюдениям экспертов, с каждым годом всё больше мужчин старшего возраста вынуждены устраиваться на места работы, традиционно считающиеся женскими, например, в сфере оказания услуг и сервиса, а также торговле.

При этом, одним из ключевых факторов, которые приводит многих мужчин к подобной ситуации, является отсутствие у них необходимого образования. По данным экспертов, это особенно видно в сравнении с женщинами, которые в том же возрасте пользуются на рынке труда большим спросом за счёт высшего и дополнительного образования.

Так, у представительниц прекрасного пола хорошие шансы найти достойную работу даже после 50 лет в таких сферах, как здравоохранение, образование и государственная (муниципальная) служба.

Одновременно с этим, занятость мужчин старшего поколения существенно смещается в направлении неквалифицированных профессий.

Примечательным является ещё и тот факт, что ситуация, скорее всего, будет только прогрессировать, а деградация мужского труда продолжаться. Экономист Алексей Кашепов поделился с изданием мнением о том, что из-за пенсионной реформы количество работников в целом будет расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 миллионов человек.

Специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда. Устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу.

В качестве выхода эксперты советуют предпенсионерам повышать свою квалификацию и осваивать новые специальности.

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Дмитрий Шевченко