Мужчине на внедорожнике сочувствуют в соцсетях во Владивостоке

Жители Владивостока обсуждают ДТП с пешеходом в поселке Трудовом в пригороде Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU. О ситуации рассказала пострадавшая женщина в паблике dps_patrul.



По словам автора поста, она переходила дорогу по переходу, в положенном месте. Однако из-за капюшоне не увидела машину Suzuki Jimny. Водитель же не заметил пешехода, потому что поворачивал и смотрел в другую сторону. По словам женщины, удар был не сильный – обошлось без переломов, только немного болят колени.

«Зла на вас не держу», – написала женщина.

Однако в комментариях пользователи Инстаграм назвали такое поведение неразумным, и водителю посочувствовали: даже если пешеход «не держит зла», покидать место ДТП не стоит. Лучше в любом случае вызвать ГИБДД.

«А потом, не дай бог, пешеход обратится к врачу, мол, колени болят, помогите.. та с вопросом о причинах болячки. Пострадавшая и скажет, так и так, была сбита машиной, но на водителя зла не держу. врачи обязаны передавать такую инфу в гаи, те автоматически возбуждают дело по оставлению места дтп», – предупредил комментатор.