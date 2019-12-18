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Мужчине с инфарктом не смогли помочь из-за нехватки лекарств

скорая

В одном из медучреждений Камчатского края не смогли вовремя оказать нужную помощь пенсионеру в тяжелом состоянии, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местное издание КАМ24, в больничное отделение поступил пожилой мужчина с инфарктом миокарда. Однако, в больнице оказался только один коронарный микропроводник – необходимое в таких случаях устройство. Медики отметили, что для нормального проведения операции таких нужно не мене пяти.

Издание отмечает, что руководство больнице заявило о необходимости ряда расходников, устройств и лекарств еще в июле 2019 года. При этом, на сайте Госзакупок она появилась только в текущем месяце, зимой.

О том, что расходников начинает экстренно не хватать, руководство больницы сообщило 12 декабря. Поставили их только утром 18 декабря – по словам представителя медучреждения, их количества хватит на 2-3 рабочих недели.

Отмечается, что пенсионер с инфарктом готовится к еще одной операции. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. Кроме того, в клинике сейчас еще 7 «сердечников», которым необходимы эти расходники.

Александра Маслова

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