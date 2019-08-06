Как пояснили в СУ СК России по региону, несчастный случай произошел в понедельник, 5 августа в бухте Нарва. Недалеко от берега мужчина, отдыхающий в море, попал под винт проходящего мимо судна. В результате мужчина лишился ноги выше колена.

На данный момент проводятся следственные действия. Катер у владельца изъяли, следователи осмотрели место происшествия.

По предварительной информации, водитель транспортного средства нарушил правила техники безопасности. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, накануне прошла информация о том, что на одном из пляжей Находки мужчина неудачно спрыгнул с вышки и сломал себе шею.

Екатерина Брязгунова