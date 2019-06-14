Работницу ЗАГСа накажут за попытку поженить молодых, один из которых не понимал, что происходит, сообщает DEITA.RU со ссылку на прокуратуру Кемеровской области.

Пока жених находился в больнице с огнестрельным ранением, руководитель кемеровского ЗАГСа в городе Таштагола его женила. Неординарное происшествие произошло ещё в 2017 году, когда знакомая служащей попросила её пойти на уступки и провести процедуру бракосочетания в обход устоявшихся норм.

Таким образом, был нарушен принцип свободы волеизъявления, ведь у представители ЗАГСа не было уверенности в том, что мужчина даёт своё согласие на вступление в брак.

Однако в этом истории хватает и мрачных красок: мужчина умер на следующий день, а его новоиспечённая жена получила всё его имущество.

Когда выяснились все факты, на руководителя ЗАГСа было заведено уголовное дело.

Дмитрий Шевченко