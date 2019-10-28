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Мужчину осудили за футболку с гербом СССР
Суд приговорил украинца к испытательному сроку за футболку с гербом СССР, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.
Инцидент произошел в городе Кривом Роге. Теперь мужчине придется постоянно приходить в отделение полиции и отмечаться. Кроме того, без разрешения он не сможет покинуть страну, а в случае переезда на другой адрес должен уведомить об этом органы.
Ранее бывший скандальный президент Украины Петр Порошенко занялся так называемой декоммунизацией. Проще говоря, он решил в стране избавиться от всех признаков Советского Союза. За несколько лет в стране переименовали около тысячи городов и более 50 тысяч улиц.
Екатерина Брязгунова