telegr wh call

Новости

Россияне начали отказываться от наличных

11 Ноябрь 2019, 19:40

История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

11 Ноябрь 2019, 19:20

40-градусные морозы идут на Россию

11 Ноябрь 2019, 19:00

Центробанк заявил об атаках на банковские карты

11 Ноябрь 2019, 18:40

Въезд в столицу скоро перекроют

11 Ноябрь 2019, 18:20

Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

11 Ноябрь 2019, 18:16

Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

11 Ноябрь 2019, 18:10

Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

11 Ноябрь 2019, 18:04

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Мужчину с обмороженными ногами нашли в Японском море

море, скалы

Днем 11 ноября моряки достали из перевернутого катера мужчину с обморожением ног, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевое МЧС, утром 11 ноября, в 11.30, спасателям поступил сигнал о том, что экипаж танкера увидел в акватории Японского моря перевернувшийся катер «Сивуч». Подплыв поближе, мужчины сумели разглядеть на днище человека. Пострадавшего немедленно забрали на борт и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что состояние мужчины тяжелое – обморожение ног.

«Гражданин сообщил, что вышел на рыбалку утром 10 ноября, и около 13 часов дня их катер перевернулся. Таким образом, приморец пробыл в воде около суток», - подчеркнули в ведомстве.

Мужчина сообщил, что остался в лодке, а его напарник поплыл на берег в спасательном круге. Сейчас сотрудники МЧС отправились на поиски пропавшего на вертолете и танкере.

«Мы уже неоднократно призывали граждан не идти на такие необдуманные поступки, перед выходом в акваторию внимательно изучать погоду, направление ветра. Строго соблюдать правила поведения на воде, внимательно оценивать все возможные последствия своих действий», - заявили в ведомстве.

Напомним, что поиски пропавших в Ольгинском райное рыбаков ведутся до сих пор. Четверо мужчин вышли на рыбалку 26 октября в залив Владимир. Через пару дней родственники приморцев забили тревогу. Поиски ведутся на воде, воздухе, суше, в этом районе оповещаются все проходящие по акватории суда. На сегодняшний день поиски не дали никаких зацепок.  

Александра Маслова 

Читайте также:

Спасатели ищут пропавших рыбаков

Появились новости о пропавших рыбаках

МЧС прояснили ситуацию с пропавшими рыбаками

Популярное

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания

Ураган и снег: об ударе стихии предупреждают синоптики

Услуга ЖКХ подорожает в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...