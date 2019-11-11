Мужчину с обмороженными ногами нашли в Японском море

Днем 11 ноября моряки достали из перевернутого катера мужчину с обморожением ног, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевое МЧС, утром 11 ноября, в 11.30, спасателям поступил сигнал о том, что экипаж танкера увидел в акватории Японского моря перевернувшийся катер «Сивуч». Подплыв поближе, мужчины сумели разглядеть на днище человека. Пострадавшего немедленно забрали на борт и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что состояние мужчины тяжелое – обморожение ног.

«Гражданин сообщил, что вышел на рыбалку утром 10 ноября, и около 13 часов дня их катер перевернулся. Таким образом, приморец пробыл в воде около суток», - подчеркнули в ведомстве.

Мужчина сообщил, что остался в лодке, а его напарник поплыл на берег в спасательном круге. Сейчас сотрудники МЧС отправились на поиски пропавшего на вертолете и танкере.

«Мы уже неоднократно призывали граждан не идти на такие необдуманные поступки, перед выходом в акваторию внимательно изучать погоду, направление ветра. Строго соблюдать правила поведения на воде, внимательно оценивать все возможные последствия своих действий», - заявили в ведомстве.

Напомним, что поиски пропавших в Ольгинском райное рыбаков ведутся до сих пор. Четверо мужчин вышли на рыбалку 26 октября в залив Владимир. Через пару дней родственники приморцев забили тревогу. Поиски ведутся на воде, воздухе, суше, в этом районе оповещаются все проходящие по акватории суда. На сегодняшний день поиски не дали никаких зацепок.

Александра Маслова