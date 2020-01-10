Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
Мужчину с полным рюкзаком гаджетов задержали у ИК
Сотрудники исправительной колонии №41 в Приморье задержали необычного гражданина, который переносил в рюкзаке целый салон связи, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно сообщению ГУФСИН, охранники колонии задержали мужчину с 30 мобильными, 13 сим-картами и семью зарядками. Также там были нехорошие вещества.
Отмечается, что сейчас этим делом займется городская полиция – им и передали нарушителя.
Напомним, что летом минувшего года очередной «умелец» также пытался передать на территорию колонии партию запрещенных там гаджетов. Сделал он это крайне необычно – с помощью самодельного арбалета. Отмечается, что нарушителя закона и порядка задержали.
Александра Маслова