Мужчину с полным рюкзаком гаджетов задержали у ИК

Сотрудники исправительной колонии №41 в Приморье задержали необычного гражданина, который переносил в рюкзаке целый салон связи, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению ГУФСИН, охранники колонии задержали мужчину с 30 мобильными, 13 сим-картами и семью зарядками. Также там были нехорошие вещества.

Отмечается, что сейчас этим делом займется городская полиция – им и передали нарушителя.

Напомним, что летом минувшего года очередной «умелец» также пытался передать на территорию колонии партию запрещенных там гаджетов. Сделал он это крайне необычно – с помощью самодельного арбалета. Отмечается, что нарушителя закона и порядка задержали.

Александра Маслова