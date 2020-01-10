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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мужчину с полным рюкзаком гаджетов задержали у ИК

мобильные

Сотрудники исправительной колонии №41 в Приморье задержали необычного гражданина, который переносил в рюкзаке целый салон связи, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению ГУФСИН, охранники колонии задержали мужчину с 30 мобильными, 13 сим-картами и семью зарядками. Также там были нехорошие вещества.

Отмечается, что сейчас этим делом займется городская полиция – им и передали нарушителя.

Напомним, что летом минувшего года очередной «умелец» также пытался передать на территорию колонии партию запрещенных там гаджетов.  Сделал он это крайне необычно – с помощью самодельного арбалета. Отмечается, что нарушителя закона и порядка задержали.  

Александра Маслова

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