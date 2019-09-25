Мужчины смогут раньше стать пенсионерами

Многодетные папы получат пенсионные льготы, сообщает DEITA.RU.

В правительстве хотят уравнять в пенсионных правах женщин и мужчин. Сейчас право досрочного выхода на пенсию имеют только многодетные мамы - отцы же в льготную категорию не попадают. Для отцов возможность более раннего выхода на пенсию имеется лишь в том случае, если они воспитывают ребенка-инвалидка.

Уже озвучена схема, по которой мужчинами дадут пенсионные поблажки. Так, при стаже работы не менее 20 лет и если в семье более пяти детей, то их отец сможет стать пенсионером в 55 лет. Далее - если детей четверо, то работать предстоит еще 6 лет вплоть до 61-летия. Если «многодетный порог» минимален и в семье трое детей, то пенсионный возраст составит 62 года.

Таким образом, российские политики предлагают перестать считать поддержку матерей единственным реальным инструментом роста демографических показателей в стране. Еще раньше о такой перспективе высказывались и в общественной палате России.

Правда, общественники предлагали ввести по аналогии с материнским и «отцовский капитал» в сумме 453,026 рублей с одним условием - если папа не ходил «налево» и все дети рождены в одном браке от одной супруги соответственно. И воспитываться эти дети должны именно мамой и папой, а не отданы бабушкам.

Многодетным семьям вообще хотят дать скидку на оплату ЖКХ не ниже 50 процентов и унифицировать понять многодетной семьи, не разделяя на «мам» и «пап».

Но в этом случае есть риск общего снижения получателей федеральных льгот, ведь в регионах уже много пользуются преференциями в виде половины оплаты ЖКХ как имеющие доход в полтора прожиточного минимума. Предложения по льготам многодетным отцам направлены в правительство с учетом замечаний Минтруда.

Закон рассчитывают принять до конца октября. Напомним, сейчас многодетные могут пользоваться следующими льготами: им предоставляется медицинское обслуживание - бесплатные лекарства детям и скидки на приобретение турпутевок, детей из таких семей принимают в школы и детские сады без очереди.

Школьников обеспечивают бесплатным питанием, а после окончания вуза дают право преимущества при устройстве на работу. От государства также предоставляется школьная форма и канцелярия.

Кроме того, предусмотрены возможности льготного кредитования и налоговых льгот. Многодетные могут оформить возврат 25-процентного налогового вычета, либо начать свой бизнес при пониженной налогов ставке. Также семьи могут полностью освободить от налогов в бизнесе.

Многодетные мамы, помимо льгот, получают и единовременные выплаты, установленные региональными властями. В Приморье краевая доплата мамам, возраст которых от 18 до 25 лет, составляет 22 600 рублей.

Василий Кучин