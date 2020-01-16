«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

Комментаторы разделились на два лагеря, сообщает DEITA.RU.



Жители Владивостока возмущены рекламой перед фильмами, которую запускают местные кинотеатры. Обсуждение проблемы началось в паблике в Инстаграм revizor_vdk.

Женщина написала, что пришла с ребенком на мультик в кино, но администрация кинотеатра не удосужилась поставить адекватную рекламу, которая подошла бы возрасту зрителей. Больше всего женщину возмутил ролик, рекламирующий мясные изделия. В нем «мужик с колбасой» говорит, что Дед Мороз – это переодетый папа.

«Можно не гнаться за прибылью от рекламы, а хоть иногда смотреть, что вы демонстрируете перед детскими сеансами», – возмущеается автор поста.

Комментаторы в основном поддержали женщину: люди рассказали, что часто видет неподходящую рекламу перед детскими сеансами: например, с триллерами, которые пугают малышей.

Однако часть пользователей не поняла, в чем проблема. Ничего страшного в том, что сказал «мужик с колбасой», люди не увидели.

Елена Миронова