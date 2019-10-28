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Мужик с пропеллером влетел в окно счастливой женщины
Самым популярным видеороликом паблика телекомпании «Арсеньев ТВ» стало оригинальное поздравление, сообщает DEITA.RU по материалам Instagram редакции.
Как отмечают арсеньевские телевизионщики, рекорд по количеству лайков (2 300) держит ролик оригинального поздравления с Карлсоном, а по количеству просмотров он на втором месте с показателем 26 400.
В гости к жительнице Арсеньева через окно балкона неожиданно наведался сказочный персонаж. Веселое поздравление организовала местная студия стильного праздника.
Между тем, с Карлсоном у россиян ассоциируется не только мужчина в самом расцвете сил с пропеллером. Образ типичного российского взяточника и коррупционера в представлении большинства людей - это тоже Карлсон, как «упитанный мужчина в самом расцвете сил». Правда, вальяжный и на «Лексусе». Это человек 45-60 лет, который трудится в одном из государственных учреждений на должности среднего или высшего чина, стильно одевается, имеет своеобразную «царскую» походку и вызывающе громкую манеру речи, причем довольно грамотную.
Дмитрий Санников