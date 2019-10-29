«Мужики просто стояли» - военный спас ребенка из горящей машины

На Урале командир танкового взвода в одиночку пытался спасти семью из горящей машины, в то время как другие мужчины «просто стояли и курили». Об этом сообщает DEITA.RU.

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе М5 в Челябинской области. Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и на полной скорости «влетел» в едущий по своей проезжей части Ford Focus. В результате обе машины были так сильно повреждены, что загорелись.

Несмотря на достаточное количество мужчин из числа очевидцев происшествия, никто не пытался ликвидировать огонь или помочь людям, запертым в горящих искореженных авто. По крайней мере так рассказывает военнослужащий, который единственный из толпы бросился к месту аварии, чтобы узнать, есть ли выжившие.

«Когда я подъезжал к месту ДТП, на обочине рядом уже стояли другие машины. Мужики просто стояли рядом и курили. На мой вопрос о количестве выживших они спокойно пожали плечами», - рассказывает молодой военный.

Мужчина вспоминает, как сначала подбежал к перевернутой Lada Kalina, водитель которой погиб на месте, и почти сказу же услышал детские крики из второй машины.

«Открываю дверь и сразу вижу руки мальчика. Ребенок запутался в ремне безопасности и потому не мог самостоятельно выбраться. Оттащив подростка к дороге и передав его жене, я хотел вернуться к машине, чтобы спасти оставшихся родителей, но не успел – пламя за считанные секунды поглотило весь салон авто», - рассказывает военный.

Супруга командира заявила, что людей из горящей машины можно было вытащить, если бы стоящие на обочине мужчины хоть что-нибудь предприняли.

«Невыносимо от понимания, что они – здоровые мужики - стояли, смотрели на огонь под душераздирающие детские крики и ничего не сделали», - отметила жена военного.

Отметим, что в результате ДТП погибли оба водителя, родители спасенного мальчика и его маленький брат. Жизни подростка на данный момент ничего не угрожает.

Екатерина Цой