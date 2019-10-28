Музыкальных мастеров выбирают для Приморского филиала Центральной музыкальной школы

Музыкальные мастера Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (ЦМШ) посетили Владивосток. Они решали задачу - выбор мастеров, которые будут настраивать музыкальные инструменты для открытого недавно в приморской столице филиала ЦМШ. Также московские специалисты дали мастер-классы, сообщает DEITA.RU.

Для Приморского филиала ЦМШ будут закуплены музыкальные инструменты очень высокого уровня. Настройщиков, способных работать с инструментами такого класса, на данный момент в Приморье нет. Для их подготовки во Владивосток и прибыла команда московских специалистов: Владимир Семёхин – вице президент ассоциации фортепианных мастеров, Вадим Дружинин – заведующий музыкальной мастерской ЦМШ и Александр Ивкин – мастер по ремонту медных духовых инструментов.

«Музыкальный инструмент – это средство производства. Он должен соответствовать техническим условиям, тем требованиям, которые в нём заложены. Если инструмент не соответствует заложенному качеству, то происходят изменения в физиологии музыканта - то есть игра на расстроенном инструменте приводит к дезориентации музыкального слуха. А длительная игра на расстроенном инструменте приводит к деформации музыкального слуха, что можно считать нанесением физического увечья», - говорит Владимир Семёхин.

Мастера отмечают, что Центральная музыкальная школа работает с особо одарёнными детьми, которых необходимо беречь как национальное достояние. В филиалах должны работать музыкальные мастера определённого уровня. Поэтому директором ЦМШ Валерием Пясецким, как музыкантом и грамотным руководителем, принято решение командировать в филиалы специалистов для проведения мастер-классов и поиска тех людей, которых потом будет целесообразно обучать и совершенствовать их квалификацию.

С 22 по 25 октября прошёл первый этап работы – тестирование кандидатов. Музыкальные специалисты подчеркнули, что ищут людей, обладающих потенциально важными качествами – желанием учиться и постоянно осваивать профессию. Мастера говорят, что их профессии нельзя научиться полностью - здесь постоянно идёт процесс совершенствования. Они настроены найти тех специалистов, которые готовы жить в таком профессиональном режиме, и выводить их на уровень, достаточный для допуска к работе с инструментами, которые будут приобретены для Приморского филиала Центральной музыкальной школой.

В ходе тестирования специалисты ЦМШ провели мастер-классы по выявленным профессиональным пробелам кандидатов.

Ирина Павленко