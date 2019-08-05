«Музыкальный пикник на форте Поспелова» (остров Русский) пройдёт на неделю позже прежде запланированной даты. Двухдневный праздник, который состоится в рамках фестиваля «Владивостокская крепость», пройдет 31 августа и 1 сентября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-центр музея Арсеньева.

Гостей ждет живая музыка в исполнении оркестров и джазовых коллективов, путешествия по историческому военному оборонительному сооружению, посещение таинственных подземных ходов, запуски в небо воздушных змеев, мастер-классы для детей, художественные инсталляции в помещениях форта, вкусная еда и еще много интересных, разнообразных, познавательных и интересных событий.

«Музыкальный пикник на форте Поспелова» посвящён юбилейной дате. Уникальному памятнику оборонительного зодчества Владивостокская крепость исполняется 130 лет. Мероприятие проводят Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева и Государственный музей «Владивостокская крепость».

Форт Поспелова расположен на высоте 150 метров над уровнем моря на горе Поспелова полуострова Сапёрный острова Русский. Сооружение является южным рубежом знаменитой Владивостокской крепости. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на Владивосток, кампус ДВФУ и окружающие остров Русский и полуостров Муравьёва-Амурского морские заливы и бухты.

Первоначально мероприятие планировалось на 17 - 18 августа.

Ирина Павленко