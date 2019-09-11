Музыкальный пикник ждёт гостей на острове Русский в эти выходные

Долгожданный городской праздник - «Музыкальный пикник на форте Поспелова» состоится в ближайшие выходные – 14 и 15 сентября. Жителей и гостей Приморья на пикник отвезу бесплатные автобусы, сообщает DEITA.RU.

Музыкальный пикник пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Владивостокская крепость». В 2019 году уникальному сооружению – Владивостокская крепость исполняется 130 лет. Место проведения: Владивосток, остров Русский, полуостров Сапёрный, гора Поспелова – фортификационное сооружение – форт Поспелова.

Гостей ждут экскурсии по военному сооружению: профессиональные гиды расскажут, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, поведают о людях, строивших уникальный фортификационный комплекс, проведут экскурсантов по подземным ходам, расскажут, почему наш город, не имеющий зубчатых стен и бастионов, называют крепостью. Участники экскурсий узнают, как отличить бруствер от барбета, редут от люнета, и что кофр – это не только чемодан для путешествий.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

На фестивале будет много музыки – перед горожанами и гостями приморской столицы выступят известные приморские оркестры и джазовые коллективы. Два дня с 11.00 до 19.00 будет работать фуд-корт – профессиональные повара предложат отведать блюда мировой кухни.

Праздник «Музыкальный пикник на форте Поспелова» организован Государственным музеем-заповедником «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени В. К. Арсеньева при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента туризма Приморского края, Управления культуры администрации города Владивостока и Туристско-информационного центра Приморского края.

На протяжении двух праздничных дней по маршруту «Центральная площадь – Форт Поспелова» будут курсировать комфортабельные автобусы. Отправление по расписанию, проезд бесплатный. Для удобства отдыхающих программа мероприятия поделена на 5 блоков с учётом интервала движения автобусов в обе стороны.

Программа «Музыкального пикника на форте Поспелова»:

Суббота, 14 сентября

Блок 1

10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Елена Соколова, Виталий Козько);

12:00 – выступление Эстрадного оркестра Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. Будут исполнены популярные эстрадные произведения Поля Мориа, Джеймса Ласта, музыка из кинофильма «Гардемарины, вперёд!»;

13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 2

11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Елена Соколова, Виталий Козько);

13:30 – выступление Военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. В исполнении приморского оркестра с почти двухвековой историей прозвучат произведения мировых классиков: Георгия Свиридова, Иоганна Штрауса, Арчибальда Джойса, Херардо Родригеса, Макса Кюсса;

14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 3

13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Валерия Ким, Виталий Козько);

15:00 – выступление джазового коллектива «MAG project» Акустические гитаристы Дмитрий Красников и Александр Дьяченко порадуют слушателей популярными композициями «Libertango» «Stairway to heaven», «Tico Tico MIX», а также музыкальными темами из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Криминальное чтиво» и сериала «Игра престолов»;

16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 4

14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Валерия Ким);

16:30 – выступление джазового коллектива «Crystal Jazz Ban. Неординарный владивостокский ансамбль исполнит для гостей музыкального пикника композиции «Speed up», «On my own», «Stakes’s high», «Seeing you cry», «Tendences» и другие;

17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 5

16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Валерия Ким);

18:00 – выступлениеджазовогоквинтета «Positive Light». Джазменысыграютиспоюткомпозиции «St. Louis Blues», «Autumn leaves», «The girl from Ipanema», «Blue Bossa», «I Feel Good» идругие;

19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт.

Воскресенье, 15 сентября

Блок 1

10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Вероника Мязина, Елена Соколова, Виталий Козько);

12:00 – выступление камерного оркестра «КАМЕРАТА». В исполнении приморских музыкантов прозвучат шедевры мировой музыки: произведения композиторов Астора Пьяццоллы, Антонио Вивальди, Арчибальда Джойса, Густава Холста и Джорджа Гершвина;

13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 2

11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Вероника Мязина, Елена Соколова, Виталий Козько);

13:30 – выступление Эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. Музыканты исполнят марши «Строевой» и «Гусарский», вальс «В городском саду» мелодии «Море, Море», «Я шагаю по Москве», «Калинка», «Владивосток 2000»;

14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 3

13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Виталий Козько, Максим Соболевский, Вероника Мязина);

15:00 – выступление джазового коллектива «Fire&Fox» Известные владивостокские джазовые музыкант исполнят композиции «Тёмная ночь», «Огонёк», «Hello, Dolly!», «Autumn Leaves», «Regtime», «Afternoon in Paris», «Take Fife», «On Green Dolfin» и другие;

16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 4

14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Вероника Мязина, Максим Соболевский);

16:30 – выступление джазового дуэта «Илья Лушников & Сергей Моисеев» Талантливые джазмены высокого уровня порадуют гостей музыкального пикника композициями «Blue Moon», «Aqua De Beber», «Change The World», «Easy», «Masquerade», «Misty» и другими;

17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова.

Блок 5

16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока;

17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы: Лариса Дударовская, Вероника Мязина, Максим Соболевский);

18:00 – выступление джазового коллектива «Jazz Acoustic Project» Участники музыкального проекта, завоевавшего любовь и признание приморской публики своим танцевальным джазом, исполнят мировые хиты «Minor swing», «Summertime», «Smile», «Come together», «Georgia on my mind», «Les Yeux Noirs»;

19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова.

С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт.

Ирина Павленко