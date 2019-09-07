Ведомство подготовило целый ряд поправок к закону, сообщает DEITA.RU.



Министерство внутренних дел России разработало очередные поправки в Закон «О безопасности движения». Как сообщается на официальном сайте ведомства, полиция предлагает выдавать водительские права на ряд категорий по новым правилам – их значительно ужесточили.

В первую очередь, изменения должны коснуться водителей грузовиков и автобусов. Ни тем, ни другим не будут выдавать права нужной категории без опыта вождения транспорта категории В.

Кроме того, категорию D начнут выдавать минимум с 24 лет, а С – с 21 года. Обменивать национальные водительские права других стран на российские для этих двух категорий будут только после того, как они прослушаю лекции, пройдут переобучение и сдадут экзамен в ГИБДД.

Еще одно изменение, которое запланировало МВД, – новые правила выдачи прав водителям мотоциклов. В категории А появится подкатегория А2. Она нужна для того, чтобы разделить легкие мотоциклы и тяжелые. Права на последние будут выдавать с 20 лет.

Елена Миронова