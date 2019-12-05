telegr wh call

Новости

За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей

5 Декабрь 2019, 17:30

Табачные лоббисты пошли в контратаку

5 Декабрь 2019, 17:25

Telegram россиян взламывают через СМС

5 Декабрь 2019, 17:15

«Сколько наворуют?», - жители Владивостока рассказали про ВКАД

5 Декабрь 2019, 17:00

Поставщика новогодних подарков определили в обход аукциона

5 Декабрь 2019, 16:45

Тысячам жителям столицы вернули свет и тепло

5 Декабрь 2019, 16:35

МВД конфискует биткоины у россиян

5 Декабрь 2019, 16:30

В России некому работать: численность рабочей силы сократилась на 1 млн

5 Декабрь 2019, 16:15

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

МВД конфискует биткоины у россиян

биткоин

В ближайшие годы все россияне останутся без криптовалюты, сообщает DEITA.RU. 

На сегодняшний день силами МВД разрабатывается механизм, который позволит арестовать, а затем и конфисковать криптовалюту у всех граждан России. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, предложения об аресте и конфискации криптовалюты должны быть сформированы до конца 2021 года. Разработка идей осуществляется силами МВД при поддержке Верховного суда, а также федеральных органов исполнительной власти.

Отмечается, что работать над предложениями в данной области будут и другие ведомства, в том числе СКР, ФСБ, Минюст, ФССП и другие.

На данный момент стоимость одного биткоина составляет 461 134 рубля.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Увеличилась стоимость биткоина на торгах

Минфин РФ против биткоинов в финансовой системе страны

Биткоин нанес приморцу глубокую психологическую травму

Популярное

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Госдума всерьез взялась за дачников

Штраф в 100 тысяч рублей грозит водителям столицы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...