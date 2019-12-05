Новости
За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей
5 Декабрь 2019, 17:30
Табачные лоббисты пошли в контратаку
5 Декабрь 2019, 17:25
Telegram россиян взламывают через СМС
5 Декабрь 2019, 17:15
«Сколько наворуют?», - жители Владивостока рассказали про ВКАД
5 Декабрь 2019, 17:00
Поставщика новогодних подарков определили в обход аукциона
5 Декабрь 2019, 16:45
Тысячам жителям столицы вернули свет и тепло
5 Декабрь 2019, 16:35
МВД конфискует биткоины у россиян
5 Декабрь 2019, 16:30
В России некому работать: численность рабочей силы сократилась на 1 млн
5 Декабрь 2019, 16:15
МВД конфискует биткоины у россиян
В ближайшие годы все россияне останутся без криптовалюты, сообщает DEITA.RU.
На сегодняшний день силами МВД разрабатывается механизм, который позволит арестовать, а затем и конфисковать криптовалюту у всех граждан России. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, предложения об аресте и конфискации криптовалюты должны быть сформированы до конца 2021 года. Разработка идей осуществляется силами МВД при поддержке Верховного суда, а также федеральных органов исполнительной власти.
Отмечается, что работать над предложениями в данной области будут и другие ведомства, в том числе СКР, ФСБ, Минюст, ФССП и другие.
На данный момент стоимость одного биткоина составляет 461 134 рубля.
Екатерина Брязгунова