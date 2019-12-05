МВД конфискует биткоины у россиян

В ближайшие годы все россияне останутся без криптовалюты, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день силами МВД разрабатывается механизм, который позволит арестовать, а затем и конфисковать криптовалюту у всех граждан России. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, предложения об аресте и конфискации криптовалюты должны быть сформированы до конца 2021 года. Разработка идей осуществляется силами МВД при поддержке Верховного суда, а также федеральных органов исполнительной власти.

Отмечается, что работать над предложениями в данной области будут и другие ведомства, в том числе СКР, ФСБ, Минюст, ФССП и другие.

На данный момент стоимость одного биткоина составляет 461 134 рубля.

Екатерина Брязгунова