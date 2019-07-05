Похитительницу удалось задержать лишь спустя месяц, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД.

В Казани произошла крупная кража денег из местного банка в городе Салават. Одна из сотрудниц учреждения, пользуясь служебным положением, смогла похитить 20 миллионов рублей и после совершения злодеяния, как изначально полагало следствие, могла покинуть страну вместе с семьёй.

Лишь спустя месяц полиции удалось задержать предприимчивую сотрудницу. Как оказалось, она всё это время проживала в Казани на съёмной квартире. Денег у похитительницы при себе не оказалось, так что полицейским всё ещё предстоит установить их местоположение.

Женщину поместили под арест и завели на неё уголовное дело по статье "растрата". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Шевченко