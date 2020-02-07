МВД не считает скрутку пробега нарушением

В МВД отказались вводить штрафы за скрутку пробега при продаже подержанного автомобиля, сообщает ИА DEITA.RU. Такое заявление передала пресс-служба ведомства.



Как пишет АиФ, разговоры о введении штрафов за снижение показаний на одометре начались после заявления ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Так, штраф для юрлиц предложили установить на уровне 1 млн рублей, а для физлиц – 300 тысяч рублей.

В МВД не считают скрутку пробега серьезным нарушением и преступлением. В любом случае, уверены в ведомстве, этот обман лежит в поле гражданского законодательства и не отличается от любого другого обмана при продаже автомобиля – несет цель извлечения дополнительной материальной выгоды.

Чтобы МВД ввело штраф за такую махинацию, скрутка пробега должна была влиять на безопасность управления автомобилем. Однако уменьшенный пробег влияет только на цену, а вот корректность работы всех систем необходимо в любом случае проверять на техосмотре.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости. Вместе с этим власти пообещали увеличить список правонарушений, штрафы за которые можно оплатить с 50% скидкой.