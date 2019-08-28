Полиция выступила за оперативное предотвращение подозрительных операций по банковским картам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

МВД России поддержало инициативу Ассоциации банков об увеличении срока блокировки карт с двух до 30 дней при проведении подозрительных транзакций.

В частности, банки предлагают блокировать карту получателя при проведении подозрительных транзакций. Сейчас перевод денежных средств может быть остановлен только в момент списания денег со счёта.

При этом, даже в случае если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, юридических оснований для возврата средств уже не будет.

В связи с этим АБР предлагает разрешить блокировать банковскую карту получателя до того времени, пока её не подтвердит сам отправитель. Стандартный срок блокировки — 2 дня, в случае обращения отправителя в полицию — 30 рабочих дней.

Дмитрий Шевченко