МВД озвучило, сколько зарабатывают банковские мошенники

Полицейские накрыли группу мошенников-гастролеров, которые работали по самой распространенной схеме воровства денег с карт, сообщает DEITA.RU.



Полицейские задержали группу людей, которых подозревают в мошенничестве с банковскими счетами россиян. Как сообщили в МВД, задержание происходило в Иваново: в помещении нашли 20 телефонов и порядка 200 сим-карт.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего удалос поймать 9 человек. Все они звонили клиентам банков и вынуждали людей передавать им коды из смс или трехзначный код с обратной стороны карты. Таким образом, с каждого удачного звонка мошенники зарабатывали в среднем 9-20 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Один из задержанных под стражей, а остальный под подпиской о невыезде.

Елена Миронова