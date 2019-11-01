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МВД озвучило, сколько зарабатывают банковские мошенники
Полицейские накрыли группу мошенников-гастролеров, которые
работали по самой распространенной схеме воровства денег с карт, сообщает
DEITA.RU.
Полицейские задержали группу людей, которых подозревают в мошенничестве с банковскими счетами россиян. Как сообщили в МВД, задержание происходило в Иваново: в помещении нашли 20 телефонов и порядка 200 сим-карт.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего удалос поймать 9 человек. Все они звонили клиентам банков и вынуждали людей передавать им коды из смс или трехзначный код с обратной стороны карты. Таким образом, с каждого удачного звонка мошенники зарабатывали в среднем 9-20 тысяч рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Один из задержанных под стражей, а остальный под подпиской о невыезде.
Елена Миронова