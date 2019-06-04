В местах традиционного отдыха дальневосточников в Приморье выставлены дополнительные экипажи ДПС, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении МВД России по региону, наряды выставлены в местах, которые максимально приближены к местам массового отдыха, в том числе у летних оздоровительных лагерей.

Стоит отметить, что ежегодно в период летнего отдыха увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. По имеющимся данным, опубликованным в прошлом, 2018-м, году в Приморье зарегистрировано порядка 1,04 миллиона автомобилей, летом к этому числу прибавляется еще полмиллиона. Это все те граждане, которые прибывают из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

Существует четыре основные причины, почему летом аварий значительно больше: сезонные участники движения, которые плохо знаю трассу, духота, отпускная расслабленность, «лишние» пять километров в час, болтовня по телефоны, различные ароматы.

Екатерина Брязгунова