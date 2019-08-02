ДПТ с рейсовым автобусом в партизанском районе проверяется полицией, сообщает DEITA.RU.

Второго августа в местном межмуниципальном отделе МВД РФ получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошел по дороге Находка - Лазо – Ольга- Кавалерово: легковушка столкнулась с одним из автобусов. Бригада медиков прибыла на место, в ситуации разбираются МЧС и Госавтоинспекция.

По предварительной версии, рейсовый автобус под номером 207 с маршрута «Партизанск-Находка» вез из Находки двадцать пассажиров. На четырнадцатом километре на полосе движения автобуса очутился Ниссан Санни, который затем уехал в кювет. И водитель, и пассажиры автомобиля мертвы. Четырем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

Проверка будет продолжаться, обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Анастасия Туркова