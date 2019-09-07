Российские подростки смогут ездить в школу, сообщает DEITA.RU.



МВД подготовило целый ряд поправок в закон о безопасности дорожного движения. Одно из предложений ведомтсва – снизить минимальный возраст для выдачи прав категории В.

Как сообщается на официальном сайте МВД, полиция хочет выдавать права гражданам до 18 лет. Им разрешат ездить за рулем до совершеннолетия, однако при одном условии – рядом должен сидеть опытный в вождении взрослый.

Елена Миронова