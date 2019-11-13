МВД: владельцы банковских карт находятся в опасности

Каждый россиянин, владеющих банковской картой, находится в опасности. Об этом заявили представители МВД в своем сообщении об участившихся случаях мошенничества с картами в России, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации полиции, за девять месяцев текущего года в России заведено свыше десяти тысяч уголовных дел на мошенников, использовавших электронные средства платежа, чтобы завладеть денежными средствами россиян на банковских счетах. Количество «успешно» завершенных махинаций с банковскими картами граждан, по словам представителей МВД России, четырехкратно превышает аналогичный показатель прошлого года.

Также в этом году сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали более двухсот пяти тысяч хакерских взломов электронных счетов и кредитных карт россиян. Полиции заявили, что в прошлом году финансовых преступлений с использованием IT-технологий было почти на семьдесят процентов меньше.

Согласно отчету Центробанка, в прошлом году количество активных платежных карт в России было примерно равно ста шестидесяти пяти миллионам единиц. Соотнеся цифры МВД и ЦБ, можно сделать вывод, что каждый восьмисотый владелец банковской карты уже понес потери от мошеннических махинаций преступников. А если учесть, что в сообщении полиции речь шла только об официальных цифрах - случаях, когда пострадавшие заметили факт кражи денег и обратились с заявлениями в правоохранительные органы, то не трудно догадаться, что на самом деле в опасности могут находиться гораздо больше жителей и гостей страны.

Отметим, ранее представители Роспотребнадзора напомнили россиянам простые правила пользования платежными картами для профилактики случаев завладения мошенниками банковскими реквизитами.

Во-первых, граждан еще раз попросили никогда не записывать ПИН-код на оборотной стороне карты. В идеале, единственным местом хранения «четырех заветных цифр» должна быть голова держателя пластиковой карты.

Во-вторых, ведомство напомнило о такой мере предосторожности, как закрытие ладонью панели банкомата при введении ПИН-кода.

В-третьих, граждан ни в коем случае не стоит передавать карту в руки продавцу или официанту для проведения оплаты. Переносной терминал персонал заведения должны принести клиенту, чтобы он мог самостоятельно расплатиться.

В-четвертых, россиянам предложили задуматься о заведении дополнительной дебетовой карты для оплаты покупок через интернет. В целях обеспечения собственной безопасности, деньги на дополнительную карту необходимо переводить непосредственно перед совершением платежа. В остальное время счет должен остаться пустым. Кредитная карта, отмечают специалисты ведомства, не подходит для указанных целей.

Кстати, по данным ЦБ РФ, чаще всего банковскими картами расплачиваются в Москве - именно на столичных жителей приходится большая часть безналичных операций в стране. Наименьшей популярностью карты пользуются у жителей Северного Кавказа и полуострова Крым.

Екатерина Цой