МВД запретило инспекторам останавливать авто в этих местах

Инспекторы ГИБДД часто тормозят там всех подряд, сообщает DEITA.RU.



Немногие водители подозревают, что инспекторам ГИБДД нельзя делать всё, что им заблагорассудится. Например, останавливать водителей в любом месте.

Административный регламент МВД запрещает делать это в следующих местах:

Рядом с трамвайными путями и железнодорожными переездами, в тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними.

Запрещается останавливать машину из потока на дорогах, где расстояние между разделительной полосой и остановившимся автомобилем меньше трех метров.

Запрещено «тормозить» водителей около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков и крутых поворотов, а также на тротуарах.

Если видимость на трассе меньше 100 метров.

По закону, сотрудники ГИБДД не могут остановить автомобиль, если он перекроет светофор или дорожные знаки другим водителям.

Однако, как и всегда, в этих правилах есть исключения. Так, останавливать водителей разрешено в любом месте, если они нарушают ПДД и представляют опасность для других участников движения. Также тормозить в запрещенных местах разрешено, если патрульная машина стоит с включенными проблесковыми маячками.

Елена Миронова