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МВД запретило инспекторам останавливать авто в этих местах
Инспекторы ГИБДД часто тормозят там всех подряд, сообщает
DEITA.RU.
Немногие водители подозревают, что инспекторам ГИБДД нельзя делать всё, что им заблагорассудится. Например, останавливать водителей в любом месте.
Административный регламент МВД запрещает делать это в следующих местах:
Рядом с трамвайными путями и железнодорожными переездами, в тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними.
Запрещается останавливать машину из потока на дорогах, где расстояние между разделительной полосой и остановившимся автомобилем меньше трех метров.
Запрещено «тормозить» водителей около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков и крутых поворотов, а также на тротуарах.
Если видимость на трассе меньше 100 метров.
По закону, сотрудники ГИБДД не могут остановить автомобиль, если он перекроет светофор или дорожные знаки другим водителям.
Однако, как и всегда, в этих правилах есть исключения. Так, останавливать водителей разрешено в любом месте, если они нарушают ПДД и представляют опасность для других участников движения. Также тормозить в запрещенных местах разрешено, если патрульная машина стоит с включенными проблесковыми маячками.
Елена Миронова