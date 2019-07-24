Экономика в РФ вырастет не на 1,6% в текущем году, как ожидалось, а на 1,2%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Причина – слабый темп роста в самом начале года, в первом квартале. К таким вводам пришел Международный валютный фонд (МВФ).

Тем не менее фонд уверен в росте отечественного ВВП в следующем году на 1,9%. Этот прогноз лучше апрельского на две десятых процентного пункта.

Глобальный ВВП по прогнозу Международного валютного фонда подрастет до 3,2% в текущем году, а в следующем – на 3,5%. В апреле предполагалось, что будет на 1 п.п. больше.

Замедление связано с инфляцией и неожиданно слабой экономической активностью в мире.

Анастасия Туркова