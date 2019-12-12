«Мы что хуже всех?» — людей переселяют во взорванный дом

В Магнитогорске власти переселяют людей из ветхого жилья во взорванный дом — тот самый, где 31 декабря 2018 года погибли 39 человек, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Mash.

По имеющейся информации, несмотря на случившееся, взорванный дом так и не был признан аварийным. В связи с чем жителям аварийных домов было предложено поселиться в этом здании, вызывающем у многих ужасные воспоминания и страшные мысли.

По словам местной жительницы, которая проживает в одной из авариных малоэтажек, в октябре людей начали вызывать на 164-й дом по улице Карлам Маркса.

Отмечается, что некоторым все-таки понравилось новое жилье, но большинство едва не сошло с ума от такой идеи.

Жительница аварийного дома Любовь Васильевна уверяет, что стекло разбито, линолеум содран. «Мы что хуже всех?» — задается она вопросом на видео.

Люди бьют во все колокола, однако вступился за них всего лишь один депутат. Александр Тишин заявил, что люди из дома на Карла Маркса сбежали по моральным причинам после такой трагедии. «Во многих квартирах потрескавшиеся стены… Московская, 36 и 40 и Писарева, 17. Жильцам этих домов предложили жилье. Им дали тех квартиры на Карла Маркса, 164, которые в принципе город не может реализовать», — уверяет депутат.

Екатерина Брязгунова