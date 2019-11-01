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«Мы давно ждали, что это случится» - часть моста рухнула в Приморье
Часть пешеходного моста обрушилась в Артеме, из-за чего пострадала часть тротуара, сообщает DEITA.RU.
Очевидцы сообщают, что по этому мосту каждый день проходят десятки мам с колясками, ходят пенсионеры. Теперь, очевидно, им придется идти другим путем. Местные жители говорят, что уже давно замечали, что мост находится в плачевном состоянии.
«В воскресенье я это место фотографировал. Мост еще целый был. Хотел выложить на страничке, с объявлением, что асфальт скоро разрушится, но мост меня опередил», - поделился житель Артема Сергей.
«Каждый день там с дочкой ходили. Давно было ожидаемо, что мост скоро рухнет», - отмечает местная жительница Ольга.
Кроме того, все горожане подчеркиваются, что мост долгое время был проблемной городской точкой и «победить» его не могли около двадцати лет.
Напомним, что сегодня ночью в столице края произошло ДТП с участием дорожного покрытия. Водитель Тойоты наехал на кучу асфальта, которая свободно лежала посреди дороги. Отмечается, что мужчина видел груду, но не смог её объехать из-за того, что с обеих сторон двигался транспортный поток.
Александра Маслова