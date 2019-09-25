Новости
Приставы смогут вламываться в квартиры граждан
25 Сентябрь 2019, 16:15
«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ
25 Сентябрь 2019, 16:00
У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах
25 Сентябрь 2019, 15:48
Покинуть место ДТП можно в одном случае
25 Сентябрь 2019, 15:45
В Приморье реализуется программа «100 дворов»
25 Сентябрь 2019, 15:33
Россиянам могут запретить уезжать и работать в США
25 Сентябрь 2019, 15:30
Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования
25 Сентябрь 2019, 15:15
На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина
25 Сентябрь 2019, 15:10
«Мы горим»: моряк показал кадры с горящей плавбазы
25 Сентябрь 2019, 10:22
Судно накренилось, а пожарные не могли справиться с огнем,
сообщает DEITA.RU.
Сутки назад, 24 сентября, стало известно о том, что в 48 километрах от Сахалинского Итурупа загорелась плавбаза «Петр Житников». В Сети появились подробности ЧП.
Один из 400 моряков снимал все происходящее на камеру, а затем выложил в Сеть. Молодой человек сумел запечатлеть начало пожара. По его словам, все началось в ночь с 22 на 23 сентября.
Судя по видео, пожарные не могли справиться с огнем: горел крабовый цех и, по некоторым данным, машинное отделение. Кроме того, судно сильно накренилось.
Стоит отметить, что моряки, которые были на плавбазе, заявили в Сети, что судно якобы горело двое суток, и капитан никому не сообщал о ЧП.
«Не могли перекинуть экипаж на другие суда, дотянули до конца, когда отказало всё что можно, не было ни связи, ни света – ничего.... Это был ужас для экипажа!», – говорится в заявлении в Инстаграме.
Сейчас с моряками все хорошо - они на суше. 56 человек остались на судне, чтобы обеспечивать его жизнеспособность.
Елена Миронова