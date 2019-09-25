«Мы горим»: моряк показал кадры с горящей плавбазы

Судно накренилось, а пожарные не могли справиться с огнем, сообщает DEITA.RU.



Сутки назад, 24 сентября, стало известно о том, что в 48 километрах от Сахалинского Итурупа загорелась плавбаза «Петр Житников». В Сети появились подробности ЧП.

Один из 400 моряков снимал все происходящее на камеру, а затем выложил в Сеть. Молодой человек сумел запечатлеть начало пожара. По его словам, все началось в ночь с 22 на 23 сентября.

Судя по видео, пожарные не могли справиться с огнем: горел крабовый цех и, по некоторым данным, машинное отделение. Кроме того, судно сильно накренилось.

Стоит отметить, что моряки, которые были на плавбазе, заявили в Сети, что судно якобы горело двое суток, и капитан никому не сообщал о ЧП.

«Не могли перекинуть экипаж на другие суда, дотянули до конца, когда отказало всё что можно, не было ни связи, ни света – ничего.... Это был ужас для экипажа!», – говорится в заявлении в Инстаграме.

Сейчас с моряками все хорошо - они на суше. 56 человек остались на судне, чтобы обеспечивать его жизнеспособность.





Елена Миронова