А мы и не заметили: российские ученые о запуске ракет КНДР

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Российские ученые не зафиксировали в Японском море серьезных сейсмических событий после пуска ракет из КНДР, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами отметил, что сколько-нибудь серьезных сейсмособытий в регионе не зафиксировано.

По информации Примгидромета, радиационный фон в регионе в среду не превышен - 11-12 мкР/ч при максимально допустимой норме в 30.

Утром 2 октября КНДР выпустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета КНДР упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Последняя заявила КНДР протест.

При этом, как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга Япония по-прежнему готова провести саммит с Северной Кореей без предварительных условий.

Дмитрий Санников

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