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«Мы не искали еду» - история с детьми в мусорном баке получила продолжение
Героиня якутского ролика – многодетная мать, ищущая пропитание в мусорных баках, получила помощь и поддержку. Об этом сообщает DEITA.RU.
В социальных сетях города появилась информация о том, что Елена – так зовут якутчанку – благодарит неравнодушных сограждан за помощь.
«К нам приезжают, привозят одежду и продукты. Тут и крупы, макароны, масло… Так неожиданно. Я удивилась тому, что люди откуда-то узнали мой адрес. Очень благодарна всем за поддержку. Хотя, было неприятно, что меня сняли на телефон – теперь и из дома боюсь выходить, чтобы опять в интернет не попасть. Расстраивает такая слава», - отмечает женщина.
Как стало известно из социальных сетей, у самой Елены только один ребенок. Еще трое детей – ее племянники, девушка живет вместе с сестрой и ее отпрысками в частном доме. Женщина объяснила также, почему вся семья искала что-то в мусорных баках.
«Мы не искали там еду. Моя дочка любит скрепыши – маленькие разноцветные игрушки, сразу тянется к ним, если видит. Дети увидели их возле баков – и сразу же полезли туда. Мы, конечно, скромно живем, но не голодаем. Еду там не искали», - сетует Елена.
Очевидцы отмечают, что при скромном жилище дети хорошо одеты, выглядят опрятно, улыбаются и охотно идут на контакт. «Приветливые, веселые ребята, развиты по возрасту», - отмечают добровольцы.
Напомним, ранее этой ситуацией заинтересовалась мэр Сардана Авксентьева. Она поручила заняться семьей специалистам соцопеки и отправила выездную комиссию. Стало известно, что городские власти помогут женщине получить полагающиеся законом субсидии, а так же поспособствуют устройству малышей в детский сад.
Александра Маслова