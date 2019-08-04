Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль по ошибке вошел в российские территориальные воды, сообщает DEITA.RU.

По информации РИА Новости, финский минный заградитель Hämeenmaa, выполнял обязанности по контролю за государственной границей к западу от острова Гогланд.

По ошибке корабль вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Как заверяет командование, ошибка не связана с провокацией и не несла злого умысла.

Дмитрий Санников