В ночь на четверг, 29 августа, в село Константиновка Приморского края пришла большая вода. Люди просыпались в ужасе по шею в воде, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывают местные жители, которые прислали в реакцию кадры локального апокалипсиса.

Женщина рассказывает, что сельчане, как и положено, вечером легли спать, а ночью проснулись по шею в воде. «Никто не предупредил — ни спасатели, ни администрация», — уверяет жительница села.

Также она отмечает, что люди в глубокой ночи спасались сами и спасали детей. Ни о чем больше не думали. «Мы не знали, куда бежать. Вода шла потоком», — уверяет она.

Сам момент прихода в Константиновку большой воды действительно запечатлеть никому не удалось, зато на следующий день, когда на небе высоко сияло солнце, объективную реальность, в которой придется жить, местные начали снимать на камеры.

«В общем, тонем мы. Мы просто тонем. Вот они мои помидорчики. Вот она моя картошечка. Вон там видна наша речка… Пытаемся спасти дрова», — рассказывает жительница села Константиновка и показывает все, как оно есть на самом деле.

Напомним, накануне в Октябрьском районе, а также еще в четырнадцати муниципальных образованиях, был введен режим ЧС. На данный момент, согласно опубликованным в открытых источниках сведениям, в населенном пункте проживают чуть больше двухсот человек.

Екатерина Брязгунова