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«Мы просто умрем» - жители поселка протестуют против закрытия больницы

кабинет, больница

В селе Восток Красноармейского района – 4 тысячи жителей. И сейчас они бастуют и пишут письма во все возможные инстанции, протестуя против закрытия медстационара, сообщает DEITA.RU.

В редакцию DEITA пришли несколько писем, которые жители писали в самые разные инстанции – от департамента здравоохранения до личного обращения к главе региона Олегу Кожемяко.

Как сообщили представители «Народного фронта», по словам местных жителей, ближайший от поселка стационар находится в 150 километрах, которые нужно проехать по «убитой» дороге. В экстренных случаях, вроде инфаркта, приступа или родов человек просто не дождется помощи.

«В Новопокровку уехать будет просто невозможно! У нас женщину везли рожать – родила прямо посреди тайги ночью. Скорая помощь не доедет – в среднем в хорошую погоду машина по этой дороге 6-7 часов едет – да человек просто умрет раньше, будь серьезная травма или инфаркт», - гневаются местные жители.

В ответ им приходили письма о том, что станционар в «Востоке» оказался нерентабельным – и тратится на него больше средств, чем реально требуется людям. Однако, из 4 тысяч жителей многие болеют, многие попадают в экстремальные ситуации – теперь же людям предлагают просто дожидаться помощи, которая может никогда не успеть.

 

Александра Маслова 

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