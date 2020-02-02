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«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

благоустройство зимой

Губернатор Приморья Олег Кожемяко оценил срыв программы «1000 дворов»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ответил на вопрос жителя Дальнегорска в программе «Прямой разговор» канала «Восток 24» о программе «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.

Как рассказал дальнегорец, в городе по программе «1000 дворов» в прошлом году так и не сделано 7 запланированных площадок. Залиты оказались в холодное время года лишь бетонные основания, из которых на месте будущих тренажеров и малых форм торчат штыри арматуры. В своем вопросе к губернатору, местный житель попросил упростить процедуры включения в программу «1000 дворов» 2020 года для этих несделанных площадок . Прозвучало и пожелание выделять деньги на строительство пораньше.

По мнению Олега Кожемяко, в городе вводят в заблуждение относительно выделения средств и прикрытия своей нераспорядительности по организации торгов и подбора подрядчиков на установку и монтаж площадок.

Как считает губернатор, одной из причин печальной судьбы 7 площадок в Дальнегорске могла стать ситуация со сменой власти. Напомним, что в июне 2019 года депутаты Думы Дальнегорского городского округа приняли решение избрать мэром города Александра Теребилова.

«Мы разберемся с главой и более детальную информацию представим», - отметил Олег Кожемяко. «Мы будем мониторить, спрашивать с глав с тем, чтобы эти площадки должны быть установлены до 1 сентября. Нам важно, чтобы дети, возвращаясь с каникул, могли их использовать. А не так, как во многих муниципалитетах: в «зимнее благоустройство» ушли», - подчеркнул глава региона.

Губернатор Приморья рассчитывает на то, что в этом году главы муниципалитетов учтут просчеты прошлого года и не допустят их в году нынешнем. «Программа «1000 дворов будет продолжаться в течение 5 лет с тем, чтобы наши города и поселки обладали необходимой спортивной инфраструктурой и привели в порядок прилегающие территории», - сказал Олег Кожемяко.

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