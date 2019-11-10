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«Мы решили расстаться» — Рудковская заявила о личной жизни

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Яна Рудковская в финале реалити-шоу заявила, что собирается расстаться с известным фигуристом Евгением Плющенко, сообщает DEITA.RU.

Накануне прошел первый выпуск программы «Яна Супер», в финале которого бизнесвумен Яна Рудковская, супруга Евгений Плющенко, сделала громкое заявление, сохранив интригу для следующего выпуска. Она сказала одну лишь фразу: «Мы решили расстаться».

Многочисленные фанаты звездной пары на данный момент гадают, что имела в виду Рудковская: развод или просто желание отдохнуть друг от друга. Тем более что летом Евгений Плющенко и Яна Рудковская уже проводили время раздельно. Рудковская побывала на «Новой волне» без супруга.

Отметим, у пары подрастает сын Александр, более известный как Гном Гномыч. Мальчик принимает активное участие в соревнования по фигурному катанию, видимо рассчитывая повторить успех отца.

Екатерина Брязгунова

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