Собранный на базе Lada 4x4 российский внедорожник «Сталкер» оценили в 1 миллион 200 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, сейчас изготовлено семь образцов внедорожника «Сталкер» Апал-21541, который уже прозвали «Русским Геликом». Автомобиль поступил в продажу, один из экземпляров уже продан.

Комплектация, у знакомых с образцами японской или европейской автомобильной промышленности 1980-х годов вызовет улыбку. «Русский Гелик» выпускается в одной комплектации с ABS, отопителем и электростеклоподъемниками, но без кондиционера и подушек безопасности.

Ранее в социальных сетях распространили фотографии новинки отечественного автомобилестроения – «Нивы» с правым рулем. Экземпляр предназначен для экспорта в страны с левосторонним движением.

Пользователи социальных сетей вначале не поверили своим глазам, предположив, что это лишь зеркальное отражение. Но, присмотревшись к решетке радиатора, рычагам и другим деталям, согласились, что руль у новой «Нивы» действительно расположен с правой стороны.

Дмитрий Санников