«Мы вам не товарищи»: Трутнев обделил вахтовиков

Полпред президента РФ Юрий Трутнев предложил запретить вахтовикам летать на работу в дальневосточные регионы и обратно в рамках субсидированных «плоских» тарифов на авиабилеты. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое мнение высказал Трутнев на совещании в Магадане в ответ на вопрос о перспективах сохранения льготных тарифов на авиабилеты в центральную часть России для жителей Дальнего Востока. По словам полпреда президента, авторы льготной программы перелетов не рассчитывали, что часть государственной казны пойдет на «болтание между регионами» россиян, работающих вахтовым методом.

Высказывая позицию правительства этому поводу, Трутнев завил, что вахтовые предприятия должны сами брать на себя расходы за доставку работников на Дальний Восток, а не отбирать субсидированные билеты у рядовых граждан, у которых, в отличие от предприятий, нет запланированного «рабочего» бюджета.

«Совершенно откровенно скажу: <...> возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи», - высказался политик заявив, что намерен найти способ отрегулировать распределение билетов так, чтобы они в первую очередь попадали в руки местных жителей.

Российский политик отметил, что власти намерены продолжить субсидировать полеты по фиксированным ценам на популярные направления для россиян, которые постоянно живут и работают в пределах ДФО.

Напомним, что на данный момент в регионе действуют восемь «плоских» рейсов. Улететь в Москву и обратно по сниженным ценам могут жители Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки и Магаданской области. Также дальневосточникам доступны перелеты в Симферополь и Калининград. Отмечается, что тарифы действуют только на экономический класс обслуживания и не имеют возрастных ограничений.

Екатерина Цой