Две трети сельхозпродукции за пять месяцев этого года произвели сами приморцы, сообщает DEITA.RU.

За первые пять месяцев 2019 года приморские сельхозпроизводители выпустили продукции на 5,1 миллиарда рублей, две трети которого пришлись на хозяйства населения (личное подсобное хозяйство). Такие данные предоставила статистическая служба региона. Почти половину мяса (48%) за пять месяцев изготовили личные хозяйства населения, на их долю пришлось также 42% выпущенного молока.

Согласно статистике, фермеры и ИП произвели лишь 12% общекраевого объема мяса и 23% молока. Производство мяса увеличилось в шести районах региона из 21. Молока больше стали производить в пяти муниципалитетах из 18. На эти районы приходится 6% от мяса и 77% молока от общих объемов.

Однако по сравнению с прошлогодним периодом объем производства мяса значительно сократилось. Причиной стала большая эпидемия ящура, вспышка которого была зафиксирована в начале этого года на нескольких крупных предприятиях по всему краю, в том числе на заводах, расположенных в ТОР «Михайловский». В итоге производство мясной продукции в Приморье упало на 65%. и если бы не ЛПХ, многим приморцам пришлось бы стать вегетарианцами.

Судя по всему, крупные производители еще не оправились от удара, нанесенного эпидемией ящура, кроме того, им недавно нанесли еще один - жители Спасского района выступили против строительства новых свинокомплексов в ТОР "Михайловский".

Кроме того, в Приморье в процессе банкротства находятся шесть предприятий, производящих мясо курицы. В прошлом году они не смогли справиться с возникшими экономическими трудностями, которые последовали после сильных дождей и уничтожения посевов кормовой базы.

Иван Юрьев