Жители Приморья продолжают оставаться основными производителями мяса и молока, сообщает DEITA.RU.

Согласно подсчетам статистической службы Приморского края, за 7 месяцев 2019 года приморцы на личных подсобных хозяйства произвели почти 50% мяса и 46% молока от обще краевого уровня.

Фермерские хозяйства и ИП произвели 12% мяса от общего краевого значения за 8 месяцев. Остальные 38% пришлись на крупные заводы, при этом в них производство мяса возросло только в 2 муниципальных образованиях из 22. С начала года сельскохозяйственными организациями реализовано 37.1 тыс. центнеров скота и птицы в живом весе.

Отметим, что согласно сообщениям администрации Приморья с начала августа свинина подешевела на 15% в некоторых сетевых магазинах. Там ее стоимость не превышает 250 рублей. Однако, по данным статистической службы, средняя стоимость килограмма свинины составляет 330 рублей за килограмм.

Напомним, что в начале года на нескольких производствах, которые являются резидентами ТОР «Михайловский» произошла вспышка ящура. Тогда было уничтожено большое количество поголовья скота.

Иван Юрьев