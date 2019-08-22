Более половины всего мяса в Приморском крае производят фермеры, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, за восемь месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 11,4 тысячи тонн мяса. Важно отметить, что более половины всей произведенной в крае продукции – 55%, приходится на личные подсобные хозяйства.

Сейчас в Приморском крае насчитывается 63 тысячи голов крупного рогатого скота и почти 85 тысяч свиней. По информации властей региона, в супермаркетах Владивостока с начала месяца свинина подешевела на 15%, и сейчас ее можно приобрести от 199 рублей за килограмм.

Вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти. Совместные акции проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На ярмарках, организованных в муниципалитетах Приморья, можно приобрести свежие ягоды, мед, овощи, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу и многое другое. Контроль качества продукции на ярмарках ведет ветеринарная служба. Специалисты ведомства выходят на контроль и осуществляют систематические проверки документов на продукцию.

Дмитрий Санников